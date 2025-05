Meest ähvardati õhkrelvaga

Narvas löödi eakat naist

Kaks eakat naist sattusid kelmide võrku, kahju on ligi 30 000 eurot

5. mail sai Narvas elav 71aastane naine kõne väidetavalt terviseameti töötajalt, kelle sõnul on naise "haigekassa kontol" mingi rahasumma ning lisainfo saamiseks peab naine sisestama Smart-ID PIN1. Naine tegigi seda, kuid mingit infot ei tulnud. Seejärel sai naine kõne järgmiselt inimeselt, kes nimetas end kontaktkeskuse töötajaks, kes hakkavat tegutsema naise raha säilitamisega. Telefonivestluse jooksul sisestas naine mitmel korral Smart-ID PIN2. Seejärel pani ta kelmi juhendamisel oma pangakaardi postkasti. Hiljem avastas naine, et tema arvelduskontolt on võetud erinevatest pangaautomaatidest välja kokku 20 140 eurot.