Päevalill viskas pikkust üle nelja meetri

"Alguses arvasin, et sel aastal vist sellest asja ei saa. Eelmisel aastal jäid seemned korralikult valmimata ja enamik kevadel mahapandutest ei idanenud. Aga see, mis kasvama läks, võttis ikka vungi ülesse," rääkis Jõgisoo. Kõik rekordid on sündinud samast seemnest, nii et võib arvata, et tegu on mingi ülihea kasvugeeni mutatsiooniga. "Nüüd sain Saksamaalt uut seemet ja eks järgmine aasta näitab, kui kõrgeks nendest kasvanud taimed viskavad," lisas Jõgisoo. Siis saab aimu, kas tegu on ühe seemneliini taevasse kõrgumise tahtmise või ülihea kasvukeskkonnaga.