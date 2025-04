Kohtla-Järve ühistute infotunnid hakkavad toimuma regulaarselt

Linnavalitsuse arengu- ja majandusteenistuse juhi Riina Ivanova sõnul on eeloleva seminari korraldaja keeleamet. "Neile on hakanud tulema kaebusi, et korteriühistute infostendidel puudub riigikeelne info. Eelolevas infotunnis räägivadki ameti töötajad riigikeele kasutamise ja tarbijaõiguste kaitsega seotud nõuetest ühistute tegevuses, muu hulgas valitsuse määrusega nr 84 korteriühistu juhatusele kehtestatud kohustustest," selgitas ta.

Kohtla-Järvel on ligi 850 korteriühistut. Praktika on näidanud, et seminaridel või infotundidel käib ligemale nelikümmend ühistute esindajat. Et kavas olev teema on äärmiselt oluline, tehakse kolmapäevasest infotunnist ka otseülekanne − kõik soovijad saavad sellega liituda, klikkides linna veebilehel avaldataval lingil.

Ivanova lisas, et kuna korteriühistute tegevuse käigus tekib palju erinevaid küsimusi, hakkab linnavalitsus edaspidi korraldama regulaarseid infotunde ja seminare, et linnaelanikud ja ühistute esindajad saaksid neile muret tegevatel teemadel arutleda ja rohkem infot küsida. Sel aastal on juba toimunud majade renoveerimistoetustega seotud seminarid ning arutatud on ka Rakvere kogemusi KredExi toetuste kasutamisel.

Mais on kavas kohtumine abilinnapeadega, et arutada sotsiaalseid teemasid ja kommunaalmajanduse küsimusi.

"Infot eelseisvate kohtumiste kohta avaldame linna veebilehel, ent kahjuks ei leia kõik huvilised seda sealt alati üles. Sihtpostituse tegemine pole keeruline, kuid minu kontaktide nimekirjas on esialgu vähe ühistute esindajaid − umbes nelikümmend," sõnas Ivanova.