Vanemate halvad suhted lõppesid isale lapsevastase vägivalla süüdistusega kohtus

Aleksei (nimi muudetud − E.K.) anti kohtu alla süüdistatuna selles, et ta viis aastat tagasi, kui 6aastane poeg oli tema juures, sikutas last korduvalt kõrvast, põhjustades pindmisi vigastusi. Kaks aastat hiljem karistas ta last süüdistuse järgi nii, et võttis tal püksid jalast ning lõi lahtise käega vastu tuharaid, teisel korral lõi aga vastu tuharaid käe ja rätikuga.