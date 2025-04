Narva memm pakkis kelmidele sularaha koos toiduainetega

Kõnes väitis pettur, et on sattunud liiklusõnnetusse ja nüüd tuleb valuraha maksta. Seejärel sai naine kõne end lapselapse advokaadina tutvustanud mehelt, kes palus sularaha koos teiste asjade ja toiduainetega kokku pakkida. Pärast seda saabus naise ukse taha tundmatu meesterahvas, kellele naine andis üle umbes 13 000 eurot. Sama päeva õhtul helistas naine oma tütrele, kes kinnitas, et lapselaps ei ole õnnetusse sattunud. Seejärel sai naine aru, et tegemist oli pettusega.