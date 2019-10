Narva eesti keele maja avasid kolm ministrit

Integratsiooni sihtasutuse peakontor on olnud Narvas selle aasta algusest, pakkudes eesti keele maja teenuseid ning kursusi ajutistel pindadel. 1. oktoobrist tegutsevad nii peakontor kui Narva eesti keele maja aadressil Linda 2 ehk endistes Baltijetsi tehase ruumides.

Uus edulugu

Kultuuriminister Tõnus Lukase sõnul ei tasu arvata, et eesti keel on väga heas seisundis, sest Euroopa parlamendis saab rääkida eesti keeles. "Kõige olulisem on, et eesti keeles saab asju ajada ja suhelda kõikjal Eestis. See on võimalik sellisel juhul, kui kõik oskavad eesti keelt. See on omakorda võimalik sel juhul, kui kõik, kes tahavad õppida eesti keelt, saavad seda teha."

Lukas märkis, et seni on eesti keele õppimisel olnud üks suur edulugu − 2000. aastal alanud keelekümblus koolides. "Praegu õpib keelekümblusklassides umbes kolmandik venekeelsete põhikoolide õpilastest ja nendel on eesti keele oskusega kõik korras. Teine, uus edulugu on täiskasvanute keeleõpe, mida korraldab integratsiooni sihtasutus ja mida viiakse läbi eesti keele majade kaudu."

Lukas lisas, et Narva eesti keele maja on eesti keele õppe ja teiste kultuuriministeeriumi oluliste tegevuste tugipunkt. "Siin ei õpita ainult klassis istudes, vaid ürituste ja nõustamise abil luuakse kultuuriruum ja keelekeskkond, kus eesti keelt kasutada. Sellise keskkonna loomine on eriti oluline just Narvas, kus mujal palju eesti keelt ei kõla."

Lukas rõõmustas, et järgmisel aastal saab täiskasvanute eesti keele õpe riigieelarvest kaks miljonit eurot lisaraha. "Selle abil saab järgmisel aastal palju inimesi meie emakeelt ka siin uues majas tasuta õppida."

Siseminister Mart Helme sõnul pole kahtlust, et keelemaja aitab kaasa eesti keele positsiooni tugevnemisele Narvas. "See on nagu lõke, mis annab valgust ja sooja, tõmbab pilgud enda peale ning tõmbab ka inimesed selle valguse ja soojuse ringi."

Helme leidis, et on ebanormaalne, kui vene ja eesti emakeelega inimesed suhtlevad Eestis omavahel inglise keeles.

"Eesti keeles tuleb suhelda, sest eesti keel on see keel, mis avab Eestis uksi. Ka vene keel avab palju uksi. See on kahesuunaline tänav ja kui eesti keel sealt puudub, siis on see tänav oluliselt vaesem. Just nagu mingid vaateaknad oleksid katetega kinni pandud ja tuled ära kustutatud," tõi siseminister võrdluseks.

Suurepärane asukoht

Rahvastikuminister Riina Solman lootis, et uutest ruumidest saab hubane eesti keele ja meele, hariduse ja kultuuri keskus Narva linnas. "Selle maja aadresski on väga sobiv ja jääb kõigile hästi meelde. Kui mõelda meie rahvuseepose kangelastele, siis ilmselt oleks keeruline leida eesti keelt ja meelt edendavale majale veelgi paremat asukohta kui Linda tänav."

Integratsiooni sihtasutuse juhataja Irene Käosaar ütles, et uus kodu teeb õnnelikuks. "Asume nüüd Narva kultuuri ja loovuse südames, kus meiega sama katuse all tegutsevad Narva Vaba Lava, ERRi Narva stuudio ja ettevõtlusinkubaator Objekt. Meie kolimine on toonud riigi Narva elanikele lähemale, oleme loonud 20 töökohta ning oleme kõige paremas mõttes hea näide riigi avatusest inimese poole."

Narva eesti keele maja juhataja Margarita Källo sõnul mitmekesistavad seal pakutavad õppetegevused ja teenused keele kasutamise võimalusi Ida-Virumaal. Eesti keele majas korraldatakse eri tasemega keelekursusi, tandemõpet, keelekohvikuid ja filmiõhtuid. Eesti keele majas saab ka professionaalset keelenõustamist. Kõik teenused on tasuta.

"Eesti keele maja avamine Narvas parandab oluliselt kvaliteetse eesti keele õppe ning lõimumisalase toe kättesaadavust kogu piirkonnas. Lisaks Narvale arendame koostööd ka kohalike omavalitsuste ja õppeasutustega Kohtla-Järvel ja Sillamäel, et pakkuda ka seal elavatele inimestele tasuta eesti keele õpet ja nõustamist," ütles Källo.