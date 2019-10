Forklift avas uue esinduse uksed

Tegemist on Forklifti laienemise esimese etapiga, kus kliente teenindavad kuus kontoritöötajat ja kümme mehaanikut. Kokku on pinda 530 ruutmeetrit. Kui tekib vajadus, saab ettevõte teist sama palju veel juurde ehitada.

Forkliftil on üle Eesti neli esindust: lisaks Jõhvile tegutsetakse veel Pärnus, Tallinnas ja Tartus. Pärnu esinduses töötav juhatuse liige Simo Teesalu kiitis suvel, et Jõhvi esindus on väga tublisti arenenud ja turuosa siin on pidevalt kasvanud. Selle kasvamise taga on piirkonna suurettevõtted, kellega ettevõte koostööd teeb.