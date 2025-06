Narva kolledži lõpetas rekordarv üliõpilasi

Narva kolledži õppedirektori Piret Kärtneri sõnul näitab lõputööde praktilisus, et kolledži õpe on tänapäevane ja pakub teadmiste kõrval ka lahendusi, mida vajavad mitte ainult Ida-Virumaa, vaid kogu Eesti koolid ja ettevõtted. "Me ajakohastame ja arendame oma õppekavasid pidevalt, et valmistada ette spetsialiste, kes suudavad toetada oma oskustega Ida-Virumaa arendamist," kommenteeris ta.