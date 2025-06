Elanike palvele tuldi vastu, kuid eemaldati vale pink

Seetõttu palus ühistu linnavalitsust, et see pink ära koristataks, kuna jääb tee äärde, kus liigub väga palju rahvast, sealhulgas lapsed. Suviti aga kostub pingil kogunejate lärm ja kisa vastasmaja akendesse, nii et aknaid pole võimalik avada. Ühistu pöördus selle probleemiga linnavalitsuse poole juba 2023. aastal ning nüüd uuesti. Kirjas tõdetakse, et toona reageeris linn küll väga kiiresti ja üks pink koristatigi ära, kuid nagu selgus, polnud tegemist selle pingiga, mis elanikele probleeme tekitab. Nüüd palutaksegi linnavalitsust taas sekkuda ning muret tekitav isekoht ära viia.