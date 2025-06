Lipu heiskamine Kukruse mäele takerdus lennuohutuse taha

Lipu masti kõrgus on 18 meetrit ning kuna Kukruse mäe kõrgus on 43 meetrit, saab lipp olema 61 meetri kõrgusel. Kui algul arvestati, et lipu ja lipumasti paigaldamine läheb maksma umbes 3000 eurot, siis nüüd on hind läinud kallimaks. "Selle tulega masti otsas ei osanud me algul arvestada ja see maksab vaat et sama palju kui mast ise," sõnas ta.