Kaevandusmuuseumisse juhatab nüüd vanarauast mutt-kaevur

"Olin näinud siilikujusid, mis on sündinud vanametalli taaskasutusest. Kuna meie territooriumil on üsna palju vanarauda, mis on jalus, mõtlesime, et seda võiks kunstiteoses ära kasutada. Meil oli esialgu mõttes kaevuri kuju, aga Aivar [skulptor Aivar Simson − toim.] pakkus välja, et teeme muti," meenutas ta.

"Nad on nii andekad ja kasutanud igasuguseid põnevaid asju, mille peale tavainimene lihtsalt ei tule. Näiteks kirkad on pandud muti silmadeks, kikilipsuks on kirveterad, kasukas on tehtud võrgust, kiiver originaalkiivri järgi, nina otsas on kaevuripuuri puurikroonid," rääkis Etti Kagarov, lisades, et kasutust on leidnud ka kaevurilambi akud ja juhe.