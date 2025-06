Kohtla-Järve paneb linnaliinide bussid säästugraafiku järgi sõitma

Linnavalitsuse transpordi peaspetsialist Vitalia Bassarada selgitas, et kuna suvel väheneb oluliselt sõitjate arv, vähendatakse osal liinidel ka sõitude arvu. "28. liinil eemaldati viis väljumist, 29. liinil neli väljumist vanalinnast ja kaks Ahtmest," märkis ta, lisades, et neid liine on kasutanud paljud kooliõpilased, kes aga suvekuudel kooli sõitma ei pea.

Samuti on suvises sõidugraafikus muudetud mitmete liinide lõpp-peatusest väljumise kellaaegu. Bassarada sõnul muudeti osaliselt väljumisaegu ka Pargi keskuse töötajate ja eakate inimeste soovil, kuna selgus, et isegi viieminutiline ajavahe on nende jaoks oluline, eriti siis, kui on vaja ühelt liinilt teisele ümber istuda.