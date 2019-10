Viru Keemia Grupi tulevikuväljavaated sõltuvad eelrafineerimistehasest

Tellijale

VKG toodab praegu Kohtla-Järvel asuvates õlitehastes aastas 650 000 - 700 000 tonni õli, milleks kulub 5,2 miljonit tonni põlevkivi, millest tuleb suurem osa oma Ojamaa kaevandusest. Ettevõtte juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor Meelis Eldermann rääkis, et õlitootmise mudel on valmis ehitatud ja mahtude suurendamist plaanis praegu pole, kui just turgudel pikemas prognoosis väga positiivseid muutusi ei toimu.