Narva Vesi liitus Eesti vee-ettevõtete liiduga

Veerandsada aastat tagasi loodud Eesti vee-ettevõtete liidul (EVEL) on 69 liiget, sealhulgas Ida-Virumaa suuremad vee-ettevõtjad OÜ Järve Biopuhastus, AS Sillamäe Veevärk ja AS Toila V.V. Narva Vesi seni liitu ei kuulunud, ent teisipäeval just selles firmas toimunud liidu juhatuse koosolekul esitati liitumisavaldus, mis ühehäälselt rahuldati.