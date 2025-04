Järjekordne avariipettus maksis ohvrile 3000 eurot

14. aprillil sai politsei teate, et samal päeval kella 12 ajal oli Narvas elavale 78aastasele naisele helistanud pettur. Kõnes väideti, et naise tütar on sattunud liiklusõnnetuse tõttu haiglasse ja vajab kiirelt raha. Naine jagas petturitega oma kodust aadressi ning seejärel tuli rahale järele mees, kellele eakas daam andis üle 3000 eurot sularaha.