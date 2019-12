Lüganuse vallavolikogu endine esimees: Heidi Uustalu tagandajad ja selle õigustajad käituvad alatult ja silmakirjalikult

Varem nii Keskerakonda kui Isamaasse kuulunud, aga alates 2018. aasta detsembrist erakonnatu Lindeberg, märgib teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias tehtud postituses, et kuna Uustalu vallandajad ei osanud ette näha, kuivõrd tugev on kohalik kogukond, on nad hakanud otsima erinevaid teemasid viimaks juttu muule rajale. "Üks nendest niiöelda teemadest on laste kaasamine sellesse protsessi," märgib ta.

Nelja lapse isa Lindeberg, kes on olnud nii Kiviõli abivallavanem kui Lüganuse vallavolikogu esimees, kinnitab, et neljapäeval Lüganuse vallavalitsuse ees toimunud meeleavaldusele ei aetud lapsi sunniviisiliselt, vaid nad läksid sinna vanemate nõusolekul. "Meie peres ütles ema, et neljada klassi õpilane võiks kooli minna. Aga kui mina, isa, jõudsin koolini, ütles poiss, et tahab väga minna koos vanema vennaga avaldama toetust koolijuhile. Ja nii ka läks," märkis ta.

Lindeberg pöördub vallavanem Viktor Rauami, volikogu esimehe ja riigikogu liikme Dmitri Dmitrijevi, volikogu liikemete Enno Vinni ja Marja-Liisa Veiseri ning Keskerakonna piirkonna aseesimehe Eevi Paasmäe poole seoses nende väljaütlemistega 10. detsembri Põhjarannikus.

Lindebergi sõnul on nende süüdistused laste kaasamisest poliitikasse alatud ja silmakirjalikud. "Olgu need siis kohalikud või riigikogu valimised, on ikka toimunud debatid ja nänni jagamine ka koolides ning seda kõikide nimekirjade ning kandideerijate osavõtul. Samuti oled Sina, Dmitri, käinud koolides tunde andmas ja erinevates tegemistes osalemas, kus on lapsed - kas see ei ole poliitika tegemine?" kirjutab ta väites lisaks, et on avalik saladus, et 2017. aasta kohalike valimiste eel jagasid lapsed nii Marja-Liisa Veiseri kui Viktor Rauami valimisnimekirjade materjale.

"Enno, mis on juhtunud? Pidasin Sinust lugu, kui kogenud kohaliku elu eestvedajast. Me oleme koos ajanud piirkonna asju ja sporti teinud jne. Aga nüüd? Mis on juhtunud? Kibestumus, pettumus?!" küsib Lindeberg.

Isamaa piirkonna ühe juhtfiguuri Marja-Liisa Veiseri ebamääraseid seisukohavõtte praeguses kriisis nimetab Lindeberg "vastutusest kõrvale hiilimiseks, et pesta enda käed puhtaks valla päevapoliitikast".

Eevi Paasmäele, kes kahtles, et lapsed ise vabatahtlikult meeleavaldusele tulid ja plakateid tegid, kinnitab Lindeberg: "Jah, Eevi, usu või ära usu, aga meie, Kiviõli I Keskkooli algklasside õpilased oskavad teha plakateid ja joonistada südameid!"

Dmitri Dmitrijev on rääkinud Põhjarannikule, et on väga inetu, et protsessi on kaasatud lapsed. "See on minule kõige vastikum. Mulle on helistanud vanemad, kes toetavad Heidit, aga ka need, kes on vallavalitsuse poolt, kuid nende põhisõnum on, et jätke lapsed mängust välja," ütles ta ning lisas, et tema usub, et ka kooliga seotud protsesside puhul on võimalik asju ajada nii, et lapsed ei oleks mõjutatud.

Risto Lindebergi pöördumine "Ei saa mitte vaiki olla"