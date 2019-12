Õiguskantsleri seisukoht Kiviõli koolitülis pööret ei toonud

Kui Lüganuse vallavalitsus Heidi Uustalu 5. detsembril ametist vabastas, oli nende peamiseks argumendiks koolis toimunud reforminoorte koosolek, kus osales neli õpilast, ning etteheite aluseks oli õiguskantsleri pöördumine. Nüüd on õiguskantsleri büroo kinnitanud, et niikaua kui kool pole muutunud ühe erakonna kantsiks ning kooli kodukord lubab, on õpilasel õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli ruume. "Kui ruume lubatakse ühetaolistel alustel kasutada erinevate maailmavaadete esindajatel, kedagi eelistamata või tõrjumata, ei ole see kooli neutraalsuse põhimõttega vastuolus," seisab seal.

Loeb välja teisiti

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles, et tema ei loe õiguskantsleri seisukohast küll seda välja, et alus direktori vallandamiseks oleks ära kukkunud. Vastupidi, kuna õiguskantsleri büroo vihjas oma kirjas, et nad võimaliku kohtuasja valguses ei saa anda hinnangut, siis ei saa seda sellisena ka võtta ning kuna seal viidatakse sellelesamale õiguskantsleri pöördumisele, siis ei näe ta küll, et õiguskantsler oleks nende väidetest midagi ümber lükanud. "Kõik on tõlgendamise küsimus," ütles ta, märkides, et igaüks võib sellest õiguskantsleri vastusest nende pöördumisele lugeda välja just seda, mida tahab.

Volikogu ülikiire kokkukutsumine

Kui korraline volikogu istung, kus anti üle umbusaldusavaldused, toimus 17. detsembril, siis volikogu esimees on kokku kutsunud uue volikogu istungi juba 23. detsembriks, millega täidetakse küll volikogu kokkukutsumise minimaalne aeg, kuid jäeti tegemata volikogu eestseisuse koosolek, ehkki opositsioon andis kirjalikult märku oma soovist sinna oma eelnõud esitada.

Volikogu liige Risto Lindeberg kinnitas, et soovis esitada oma eelnõud ning võimalus selleks on päev enne eestseisuse istungit. Kuna selle asemel, et tema kirjale vastata, kuulutati välja hoopis uus istung, leiab ta, et sellise teguviisiga on volikogu istungi ettevalmistamisel ja kokkukutsumisel eiratud valla põhimääruses ja volikogu töökorras sätestatud reegleid ning volikogu liikmetelt on võetud õigus aktiivselt volikogu tööst osa võtta ning volikogu liikmeõigusi ja kohustusi täita.

Volikogu esimees Dmitri Dmitrijev põhjendab volikogu eestseisuse koosoleku ärajätmist sellega, et tegemist on erakorralise istungiga, mille kokkukutsumine pole põhimääruses ega töökorras eraldi lahti kirjutatud. "Lüganuse vallas osapoolte vahel toimuv poliitiline vastasseis on viinud olukorrani, kus kõiki vahendeid ja võimalusi kasutatakse omapoolsete poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ning töötatakse vastu olukorra normaliseerimiseks ette võetud tegevustele. Ka see, et volikogu istung toimub 23.12.2019, vahetult enne jõulupühi, on eesmärgiga tuua valla poliitilisse olukorda selgust veel enne saabuvaid pühi," seisab tema vastuses.