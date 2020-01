Teenetemärgi pälvinud Olga Kublitskaja kirg ja elutöö on nipeldamine

Niplispitsimeister ja disainer Olga Kublitskaja ütles "Põhjaranniku" õnnitlust vastu võttes, et millalgi pidi see juhtuma. "Mul on hea meel, et see juhtus just 2020. aastal, mis on pitsiaasta," rõõmustas Valgetähe V klassi teenetemärgi saaja.

Narvalanna kirg ja elutöö on nipeldamine, mis levis Eestisse juba 16. sajandil. Teise maailmasõja järel vajus käsitööharu unustusehõlma, kuni see 1990. aastast tänu professionaalsele pitsimeistrile taas ellu ärkas. Kublitskaja, kes on ka Eesti pitsikudujate gildi juhataja ning Narva niplispitsikooli asutaja, on ise oskusi omandanud niplispitsikoolides Prantsusmaal, Tšehhis, Hispaanias ja Venemaal ning täiendab end pidevalt kursustel eri Euroopa riikides.

Kublitskaja on pälvinud oma elutöö eest korduvalt tunnustust, näiteks kultuurkapitali aastapreemia, kultuuriministeeriumi tunnustuse ning Eesti rahvakunsti ja käsitöö liidu teenetemärgi, ent presidendi orden on neist kaalukaim.

Ida-Virumaal saab pitsimeistri näputööd näha juba esmaspäeval, kui ta avab Jõhvi linnagaleriis kell 16 niplispitsinäituse "Pitsirütmid".

"Järgmisel laupäeval näitan Tallinnas oma moekollektsiooni, märtsis korraldan pealinnas esitluse, näituse ja meistriklassi ning seejärel valmistun näituseks Hispaanias," kirjeldas oma tihedat graafikut hinnatud meister, kel on kokku olnud üle 50 personaalnäituse.

Aastaid Ida-Virumaa käsitööseltsi vedanud Anne Uttendorf ütles, et Kublitskaja väärib riigi teenetemärki, sest tema töö on võrratu.

"Ta jäi Narvas kaua aega varju ning tema oskused ja tegemised ei saanud teenitud tähelepanu, aga viimasel ajal on ta ilusti esile tõusnud ja tema võimalused on avardunud. Kublitskaja on osalenud moesõudel ning teinud koostööd Ülle Pohjanheimo moemajaga, samuti teinud näputööd presidendile. Võib öelda, et Kublitskaja on nüüd üle Eesti ja ka rahvusvaheliselt tegija."

Ida-Virumaal pälvib presidendi teenetemärgi veel keelekümbluse edendamise eest Sillamäe haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Rants (Valgetähe IV klassi teenetemärk).

Valgetähe V klassi teenetemärgi saab alushariduse ja õuesõppe edendaja Lehte Tuuling, kes töötab TÜ Narva kolledžis eelkooli pedagoogika assistendina ning on koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas õppekava programmijuht.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija, politseikapten Igor Milovidov pälvib Kotkaristi V klassi teenetemärgi.

Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnustab Eesti Vabariigi aastapäeva eel kokku 114 inimest.

"Teenetemärkidega tunnustatakse Eesti inimesi ja meie toetajaid välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti - avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.