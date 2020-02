Tuleõnnetus võttis viieliikmeliselt perelt kodu

"Millega hommikul tööle ja kooli läksime, see on alles, ülejäänu jäi kõik majja," rääkis pereema Mirjam Vinkler, kes on Alutaguse valla Kurtna noortekeskuse noorsootöötaja. Tema sõnul põlengu ajal kedagi kodus polnud ning viimasena lahkus kell kümme hommikul majast abikaasa. Tulekahju märkasid kella 15 paiku kaks möödasõitjat, kes ka abi kutsusid.

"Praegu ei tea, millest tuli alguse sai, kas see oli elektrijuhtmestik, boiler või külmkapp. Aga küttekeha see kindlasti polnud, sest viimati sai ahju kütta eelmisel õhtul ja hommikuks oli kõik kustunud," sõnas pereema, kelle sõnul oleks perele praegu toeks kõik, mis igapäevaeluks tarvilik.

Õnnetuse järel asus kohe tegutsema ka Alutaguse vallavalitsus, et peret aidata. Selleks anti abivallavanem Kairi Soomeri sõnul perele Illukal asuv sotsiaalkorter, mis on ka sisustatud. Peale selle pakub vald pereliikmetele psühholoogilist nõustamist ja rahalist toetust. Antakse ka arvuti, kuna lapsele hiljuti ostetud arvuti jäi samuti põlenud majja. Alutaguse huvikeskus on algatanud aktsiooni, kus erisugustesse vallaasutustesse saab Vinklerite pere toetuseks tuua asju alates rõivastest ning lõpetades kodutehnikaga.

"Teeme kõik, mis meie võimuses, et peret aidata. Selge on see, et olukord on keeruline nii neile kui ka meile," sõnas Soomer.

Maja oli õnneks kindlustatud ning pere soovib alustada uue kodu ehitamist nii kiiresti kui võimalik.