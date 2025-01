Prefekt Tarvo Kruup sai politseis eesti keele edendamise eest tunnustuse

Ameti peadirektor Ilmar Tomusk tõi tiitlit üle andes esile, et keeleameti üheks murelapseks on pikkade aastakümnete jooksul olnud politseinike vilets eesti keele oskus, seda eriti Ida-Virumaal. "Keeleameti sõbra tiitliga tunnustatakse Ida prefekti Tarvo Kruubi otsustavat tegutsemist eesti keele oskuse nõuete rakendamisel ning politseinike keeleõppe toetamisel Ida prefektuuris, nõnda et praegu ei ole ametile teadaolevalt enam politseinikke, kelle eesti keele oskus ei vasta keeleseaduse alusel kehtestatud nõuetele," teatas keeleamet.