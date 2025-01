Narvas elav 51aastane naine andis politseile teada, et müüs Facebooki Marketplace´i vahendusel kaupa. Temaga võttis ühendust ostja, kes soovis ise kulleriteenuse tellida ja saatis selleks müüjale lingi, kuhu naine oma panga PIN-koodid sisestas. Hiljem avastas naine, et tema kontolt on kadunud raha. Kelmusega tekitatud kahju on umbes 1100 eurot.