Ida-Viru turismitegijad leppisid Kiviõli mäel kokku, et on külalislahked võõrustajad

"See on äge algatus, mis inspireerib kõiki," arvas sündmuse juht, muusik Reigo Ahven, lisades, et niimoodi peakski tõelisi muudatusi tegema: ühe valdkonna inimesed tulevad kokku ja otsustavad, et on samas paadis, võtavad kõik aerudest kinni ja tõmbavad ühes suunas, sealjuures naerusui.