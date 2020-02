Roheliste rattaretk jõuab taas Ida-Virusse

1988. aastal alguse saanud roheliste rattaretk on toonud keskkonnahuvilised pedaalijad Ida-Viru eri paikadesse kolmel korral. Tänavusel, 15.-17. maini toimuval matkal näeb nii tööstusmaastikke kui looduskauneid paiku.

Marsruut täpsustub

Üks roheliste rattaretke korraldajatest Peep Veedla ütles, et täpset ülevaadet marsruudist veel anda ei saa.

"Eesti Energia ütles äsja ära Balti soojuselektrijaama külastamise. Mitte pahatahtlikkusest, vaid reeglid nõuavad, et kõigil peavad olema kiivrid peas, ja see ei ole teostatav. Rada oli juba paigas ja see uudis lõi meil natukene kaardid sassi."

Veedla lisas, et Narvas käidi ka 1989. aastal ja nüüd on mitu põhjust tagasi tulla.

"Põxit ja elektrijaamade teemad on nii teravalt ühiskonnas üleval, aga Narva on mõtet tagasi tulla ka seetõttu, et linn on vahepeal nii tohutult arenenud ja seal on meeletult vaadata. Samas on see piirkond, kuhu kuigi sageli ei satuta. Tänu "Kremli ööbikutele" käis seal rohkem inimesi, aga siis ka kaugeltki mitte kõik."

Narvale on pühendatud rattaretke teine päev.

"Ühest küljest näeme, mis on jäänud järele suurest tekstiilitööstusest, teisalt vaatame üle vägevad ehitised, nagu linnuse ja Aleksandri kiriku. Kirikus on küll renoveerimine pooleli, aga juba muuseumiosa on tohutult põnev. Kirikusse toome Collegium Musicale esitama Veljo Tormise "Ingerimaa õhtuid". Ka linnuse rekonstrueerimine ei jõua rattaretke ajaks lõpule, aga meile lubati, et näeme kogu linnust. Seal toimub Narva kohalike kultuuritegelaste kontsert," tutvustas Veedla.

Paar tuhat osalejat

Rattaretk algab ja lõpeb Kohtla-Nõmmel. "Alustame põhiliselt tööstusmaastikult, aga õhtuks jõuame Sinimäele, kus on palju ajalugu. Sinna jääme ka öömajale: telkimisala tuleb kooli staadionile."

Teine öömaja on pärast Narvas käiku Toila lähedal Alujoa puhkekeskuses, kuhu sõidetakse läbi Narva-Jõesuu ja mööda põhjarannikut. "See kõik on ju puhas ilu," lubas Veedla näidata retkelistele Ida-Virumaad kui tõelist kontrastide maad. Kolmandal päeval põigatakse Toilasse ning vändatakse läbi Kukruse ja Kohtla-Järve linna Kohtla-Nõmmele tagasi.

Viimastel aastatel on roheliste rattaretkel olnud paar tuhat osavõtjat. "Kõige popimad on saared. Usun, et Narva läheb ka saarte kategooriasse: ääremaad on alati kõige põnevamad," ütles Veedla.