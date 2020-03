Omavalitsused suhtuvad lasteaiatasust vabastamisse eri moodi

Tallinna ja Tartu linnavalitsus on otsustanud vabastada lastevanemad lasteaia kohatasu maksmisest alates eriolukorra kehtestamisest 16. märtsist kuni aprilli lõpuni.

"Arvestades seda, et eriolukord põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, otsustasime kuni aprilli lõpuni lasteaia kohatasu mitte nõuda. See puudutab kõiki lapsi: nii neid, kes käivad lasteaias, kui ka neid, keda kohal pole," selgitas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Laste arv rühmades väheneb

Kohtla-Järve linnavalitsus otsustas, et lasteaedade külastamise eest makstav tasu arvestatakse ümber.

"Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu on Eestis välja kuulutatud erakorraline olukord ja paljud lapsed ei käi lasteaias. Kohtla-Järve linn arvutab lasteaias käimise eest makstava summa ümber, nii et päevade eest, mil lapsed kodus on, pole vaja maksta. Märtsi makse arvutatakse ümber aprillis," teatas linnavalitsus.

Kohtla-Järve linnavõimud ei ole seni vastu võtnud otsust ühegi lasteaia sulgemiseks, kuid vanematele on antud tungiv soovitus laps lasteaiast koju jätta, kui on võimalik. Seetõttu on laste arv lasteaedades pidevalt vähenenud.

"On rühmi, kus kõik vanemad on leidnud võimaluse lapsed koju jätta. Esmaspäeval oli linna lasteaedades kokku 294, teisipäeval 197 last," märkis Kohtla-Järve linnavalitsuse hariduse peaspetsialist Eha Karus.

Munitsipaallasteaia Jõhvi Lasteaiad hoolekogu aseesimees Olga Hodakovskaja pöördus Jõhvi vallavõimude poole küsimusega, kas eriolukorra ajaks on plaanis vanemad lasteaia kohatasust vabastada või seda vähendada.

Jõhvi abivallavanem Aleksei Naumkin lubas, et küsimust arutatakse nii vallavalitsuse, kriisikomisjoni kui volikogu komisjonide istungitel.

Tuli kõigile ootamatult

"Peab tõdema, et esilekerkinud eriolukorra raames on kiirete lahenduste leidmine raskendatud. Olen täielikult nõus meie vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga, kes oma avalduses eriolukorra kohta rääkis sellest, et ükski eriolukord ega kriisikomisjon ei saa meid aidata, kui meie kõik koos ei pinguta. Just koos ning üksteist hoides saame eriolukorraga tekitatud muredega hakkama."

Naumkin viitas, et lastevanemate makstav tasu moodustab 8 protsenti kõikidest kuludest, mida kannab kohalik omavalitsus lasteaia pidamisel.

"2020. aasta õppekoha tegevuskulu maksumus on 4156 eurot ühe lapse kohta aastas ehk 346,33 eurot kuus ning neid kulusid ei saa kuidagi vähendada. Nende summade sees on enamasti majanduskulud, mis tõusid drastiliselt hoonete ja ruumide pideva desinfitseerimisvajaduse tõttu. Lähtudes just Jõhvi valla inimeste huvidest, hoiame meie lasteaiad lahti ning võimaldame valla elanikel teha sellel eriti keerulisel ajal tööd meie kogukonna heaks."

Naumkin lisas, et vabariigi valitsus on pöördunud kohalike omavalitsuste poole palvega võimaldada lastehoiuteenust lastevanematele, kes töötavad eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiin jms) või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikus töökohas.

"Kas oleks õige küsida nende käest osalustasu, vabastades sellest need vanemad, kes saavad teha tööd kodukontoris? Rõhutan veel kord: lihtsaid lahendusi ei ole. Olen nõus, et inimesed ei ole selles olukorras süüdi, samas sellise olukorra tekkimist ei saanud ette näha ka kohalik omavalitsus."

Naumkin tõdes, et kehtiva korra järgi ning eriolukorrast hoolimata võimaldab Jõhvi vald soodustusi nii lasterikastele kui ka toimetulekuraskustes peredele.

"Sama korra järgi võimaldame soodustust peredele, kus lasteaias käib samal ajal kaks last või rohkem. Samas meie lasteaedade vajadusi (remondid, projektid jne) silmas pidades ei ole mõistlik halvendada nende majandusseisu ajal, kui kogu maailm üritab toime tulla märgatavalt elulisemate probleemide lahendamisega: püsida terve, hoida oma lähedased terved ja säästa elusid."