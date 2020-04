Narva hooldekodu viie nakatunud elaniku kordustestid olid negatiivsed

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles teispäeva pärastlõunal, et kõigi viie eelmisel nädalal nakatunud Narva hooldekodu hoolealuse kordustestid olid negatiivsed.

"See on positiivne uudis," sõnas Muusikus märkides, et kuna eelmise testi tegemisest on möödas ligemale nädala aega ja neil ei ole olnud märgatavaid sümptome, siis põdesidki nad selle viiruse kergelt läbi ja on nüüdseks tervenenud. "Neil nakatanutel, kel ei ole köha ja kopsudega probleeme, kulgebki see haigus üldjuhul kergemini."

Eelmise neljapäeva hommikul selgus, et viie Narva hooldekodu hoolealuse koroonaviiruse proovid osutusid 130 elaniku laustestimise käigus positiivseks. Lisaks olid nakatunud ka kaks töötajat.

Hooldekodu juhataja Tatjana Stolfat ütles eelmisel nädalal Põhjarannikule, et tegu võib-olla eksitusega, kuid kordusproovide selgumise ajaks isoleeriti positiivse prooviga viis elanikku ülejäänutest ja hooldekodu täidab kõiki terviseameti poolt seatud nõudeid. Juhataja sõnul ei ilmnenud viiel elanikul koroonaviiruse sümptomeid.

Stolfat kahtles positiivsetes proovides, kuna need eakad inimesed, kel viirus tuvastati, asusid hooldekodu eri osades ega puutunud omavahel kokku ning osad neist on ka piiratud liikumisvõimega. "Ma mõistan, et selle viiruse puhul võib kõike ette tulla, aga tundub ebaloogiline, et just need inimesed nakatusid," rääkis ta.

Marje Muusikus ütles, et ei taha ära sõnuda, kuid paaril viimase päevaga on Ida-Virumaal uute haigusjuhtude osas olnud suhteliselt hea seis. Lisandunud üksikud positiivsed proovid on tulnud inimestelt, kes on olnud lähikontaktis juba varem nakatunutega - leibkonna liikmete või töökaaslastega.

Pärast eelmisel nädalal Ida-Virumaal toimunud järsemat koroonaviirusese nakatumise juhtumite arvu kasvu, on uue nädala esimestel päevadel juurde tulnud vaid üksikud positiivseid proove - viimase ööpäeva jooksul kaks Kohtla-Järvelt. Epideemia algusest alates on Ida-Virumaal koroonaviirus diagnoositud 65 inimesel - kaks neist 90aastane ja 92aastane mees, on surnud Ida-Viru keskhaiglas.

Ida-Virumaal on olnud 4,8 haigusjuhtu 10 000 elaniku kohta. Saaremaal on sama näitaja 131,4 ja Võrumaal 19,6.

Marje Muusikuse sõnul toimus pühapäeval laustestimine ka Ahtme linnaosas asuvas Kohtla-Järve vanurite hooldekodus. Tema sõnul on praeguseks teada rohkem kui poolte testide tulemused ja need kõik on olnud negatiivsed.

Negatiivseks osutusid ka kõik proovid, mis võeti 19 Estonia kaevanduse töötajalt, kes võisid kokkupuutuda ühe kolleegiga, kel tuvastati koroonaviirus eelmisel kolmapäeval ning mistõttu peatas Estonia kaevandus põlevkivi kaevandmise kuni aprilli lõpuni.