Nädalase vahe järel tuvastati ühel Ida-Virumaa elanikul koroonaviirus

Muusikus lisas, et haigestunud inimene on karantiinis ja epidemioloogilisest seisukohast on tegu selge juhtumiga, kus lähikontaktsete ring on teada. "Eks selliseid nakatumisi inimeste puhul, kes naasevad välismaalt töölt koju, võib veel tulla. Neid on olnud nii Tartus kui Pärnus, aga ka siin Ida-Virumaal," ütles ta.