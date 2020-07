Aidu veemaa saab vallalt pool miljonit eurot

SA Aidu Veespordikeskus, kes pidi oma veemaa ehitamist esialgse plaani kohaselt alustama juba eelmise aasta juulis, kuid pole saanud koppa maasse lüüa tänini, saab nüüd ehitushanke välja kuulutada, sest omavalitsus otsustas juuli alguses toimunud volikogu istungil eraldada sihtasutusele pool miljonit eurot, mis on piirkonna konkurentsivõime tugevdamise toetuse omaolus.

Valla investeeringute kava nägi ette, et sihtasutust toetatakse 200 000 euroga. Lüganuse vallavalitsuse hinnangul on tegemist valla jaoks äärmiselt olulise objektiga, mille ehitamine on omaosaluse puudumise tõttu venima jäänud, ning 3. juulil toimunud volikogu istungil hääletasid kõik volikogu liikmed 500 000 euro suuruse toetuse eraldamise poolt.