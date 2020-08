Sillamäe sadamas "koroonalaevaga" kokku puutunud kohalikud inimesed pole haigestunud

Seesmaa sõnul on laeva meeskonnaga sadamas kokkupuutunute ring kindlaks tehtud ja sellesse kuulub ligemale kümme inimest. Nende seas on nii terminali töötajad, kes korraldasid ammoniaagi laadimist laeva, haiged meremehed haiglasse viinud taksojuht, aga ka laevas käinud laeva agent. "Kõik nad on praegu koduses karantiinis, sealhulgas ka töö ajal kaitseriietust kandnud terminali töötajad," ütles Seesmaa, lisades, et pärast meremeeste haiglasse viimist taksojuht rohkem ühtegi klienti ei sõidutanud. Laeval käisid meremeestelt koroonaproove võtmas ka kaitseriietuses Synlabi töötajad.

Tõnis Seesmaa sõnul ei häirinud koroonaviirusesse haigestunud meeskonnaga laeva tulek Sillamäele sadama igapäevast tegevust. Sadamas kehtivad alates märtsist lisaettevaatusnõuded, et vähendada koroonaviiruse leviku tõenäosust. Nii näiteks ei lubata laevade meeskondade liikmeid maale, välja arvatud juhul, kui toimub meeskonnavahetus, ja sel juhul tuleb transpordivahend laeva juurde vastu. "Me ei võta sadamas vastu külalisi nagu varem. Jälgime põhimõtet, et mida vähem inimesi sadamas liigub, seda vähem on kontakte," sõnas ta. Seesmaa lisas, et nii sadama kui ka laevade kaptenite nõue on, et sadama töötajad, kes lähevad laevadesse, kannaksid kaitsevahendeid.