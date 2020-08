Kohtla-Järve päästekomandos taastub tavaline töörütm

Pärast koroonajuhtumit Kohtla-Järve päästeüksust tegelikult ei suletud. "Seal on Jõhvi päästekomando meeskond. Kohtla-Järvel on kogu aeg päästeauto olemas ja reageeritakse täpselt sama kiiresti kui enne," ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann. Tema sõnul viidi algul sinna konteinerelamu ja päästeameti logistikalaost toodi välitualetid. "Kui päästehoone sai ära desinfitseeritud, panime Jõhvi mehed sinna valvesse. See tähendab muidugi, et praegu on Jõhvis kahe meeskonna asemel üks ja üks päästeauto tavapärase kahe asemel," sõnas ta.