Ahtme kunstide koolis asusid esimest korda õppima ka täiskasvanud

Ahtme kunstide kooli direktor Jana Unt ütles, et täiskasvanuharidust pakkuma ajendas neid linlaste endi huvi: eelmisel aastal küsiti korduvalt sellise võimaluse kohta. Naabritel Jõhvis on selline kogemus juba olemas ning nüüd otsustasid ka ahtmelased seda proovida. Esialgu on kirjas neli õpilast, kes tulid õppima viiulit, flööti ja kitarri, kuid nimekiri on endiselt avatud ning õpetajad on valmis veel mõned inimesed juurde võtma.