Koroonasse nakatumise tase kerkis Ida-Virumaal üle 800

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande elaniku kohta tõusis Ida-Virumaal tasemele 808,9. Kogu Eestis on see näitaja 355,1.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles tänasel pressikonverentsil, et nakatumise kasvutrendi jätkumine tähendab, et haiglasüsteemis probleemid aina süvenevad. "Haiglatel on juba ülekoormus," märkis ta.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnas, et Lõuna-Eesti meditsiinistaap saadab grupi Narva haiglasse. "Tervishoiutöötamise värbamise aktsioon käivitatakse," ütles ta märkides, et personaliga on probleeme ja hetkel on plaanis kaasata 50 vabatahtlikku töötajat.