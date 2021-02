Jõhvist sai Eesti tänavuse talve külmapealinn

Jõhvi on olnud viimaste aastakümnete jooksul üks külmemaid paiku Eestis. Aastatel 1991-2020 oli veebruarikuu keskmne õhutemperatuur Jõhvis -5,2 kraadi. Ilmateenistuse vaatlusjaamadest on see näitaja pisut suurem, -5,3 kraadi, olnud vaid Väike-Maarjas.