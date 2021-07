Narvast pärit Valeri Karpin sai Venemaa jalgpallikoondise peatreeneriks

"Ta on olnud oma põlvkonna Venemaa üks paremaid mängijaid, kes esindas säravalt nii klubisid kui ka Venemaa koondist, " ütles reedel õhtul avaldatud pressiteates Venemaa jalgpalliliidu president Aleksandr Djukov, kes tõi esile, et pärast jalgpallurikarjääri lõpetamist on Karpinil rikkalik treeneritöö kogemus ja ta on viimastel aastatel olnud edukas Rostovi klubi peatreenerina. "Koondis on tema jaoks uus väljakutse. Me näeme, et tal on soov ja valmisoleks see väljakutse vastu võtta."