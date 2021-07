Festivalile "Station Narva" pääsevad vaid vaktsineeritud või kiirtesti läbinud külastajad

"Midagi pole teha, korraldajatena me vastutame selle eest, et festival mööduks turvaliselt," põhjendas festivali kommunikatsioonijuht Ingrid Koitla sellist korda. Ta lisas, et samad nõuded kehtivad ka korraldajatele endile ja artistidele.

Selleks, et saaks tavapärase elu juurde naasta ja ka edaspidi muusikaüritusi korraldada, on "Station Narva" peakorraldaja Helen Sildna sõnul oluline, et võimalikult suur hulk inimesi saaks vaktsineeritud.

Ida-Virumaa on praegu üks madalama nakatumistasemega maakondi, kuid Eestis on koroonaviiruse levik taas tõusuteel. Terviseamet teatas kolmapäeval, et mitmetel üritustel osalemisega seoses on Eestis tekkinud üheksa kollet ja neis on haigestunud kokku 166 inimest. Mitmed kolded on hiljuti tekkinud ning on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid veel. Üritustest osavõtjad on üldjuhul eri piirkondadest ning selle tagajärjel kandub haigus Eesti eri piirkondadesse.