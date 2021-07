Reedel, 6. augustil on kavas Narva linnavolikogu istung, mille päevakorras on vaid üks eelnõu: Narva linnajuhtidele töötasude ja hüvitiste maksmise korra muutmine. Muu hulgas on kavas vähendada linnapea palka 4000 eurolt 2000 eurole.