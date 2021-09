"Oleme juba üheteistkümnendat korda valmis kolledži ruumides pakkuma põnevaid teadmisi ja elamusi, et tutvustada teadusmaailma. Seekord on peateemaks toit," ütles kolledži turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Oone. "Ega me väga reklaami ei teinud. Piirdusime ajalehekuulutuse ja sotsiaalmeediaga, kuna pidime arvestama paljude piirangutega ja seetõttu massiüritust korraldada ei saanud ning töötubadesse tuli ette registreerida," lisas kolledži direktor Mare Roosileht, kes ise uksel vaktsineerimispasse kontrollis.

Toiduta ei saa meist keegi läbi, aga samas ei oska me alati häid valikuid teha. Näiteks teadlaste öö toidupoes selgus, et paljud meie lemmikud, mis vahel tunduvad lausa naturaalsed ja tervislikud, sisaldavad meeletutes kogustes suhkrut. See on küll raske füüsilise pingutuse puhul vajalik energiaallikas, kuid tänapäeval, kui pahatihti tehakse vaid pöidlasporti, põhjustab ülekaalu. Samuti oli töötuba, kus pakenditele trükitu abil õpetati keelt. Teises töötoas sai ennast proovile panna pakendisorteerimises. Teadushuvilised said tundma õppida banaani ning ise piimast plasti teha. See kaseiinina või rahvakeeli kunstsarvena tuntud aine oli väga populaarne enne teist maailmasõda. Isegi Coco Chaneli moodi toodud tolleaegsed ülipikad mitmerealised pärlikeed olid tegelikult valmistatud enamikul lihtsurelikel just sellest materjalist.