Ida-Viru keskhaiglas on juba kolmandik vooditest hõivatud koroonahaigetega

Ida-Viru Keskhaiglas on COVID-patsientide osakondades 64 voodikohta, lisaks intensiivravis 7 ja sünnitusabis üks voodi. Koroonahaigetel mõeldud voodid moodustavad juba kolmandiku kogu haigla kõikidest aktiivravi voodikohtadest.

Haigla kutsub tööle abiarste

"Seisame praegu silmitsi valikutega. Esiteks, kui kaua on võimalik jätkata ortopeediliste, silma või kõrvaarsti plaaniliste operatsioonidega. Teiseks leida töötajaid COVID-haigeid põetama. Need haiged vajavad tavalisest rohkem tähelepanu ja hoolt," ütles Kariis märkides, et COVID-19 on raske haigus, mis tabades haigla töötajat võib tuua kaasa pikaajalise põdemise. "Täna on iga töötaja suurim ja hindamatu väärtus haigla töövõime tagamiseks."

Haigla ülemarst lisas, seni on Ida-Viru keskhaigla põhipersonaliga võtnud vastu COVID-haigeid ja ravinud tavapatsiente, kirurgiakliinik on teinud plaanipärast tööd.

"Sellest nädalast hakkame kutsuma ja tööle võtma abiarste. Tööle on oodatud aga ka meditsiiniõed, hooldajad, arstid sõltumata erialast," ütles Kariis.

Olukorda võimaldab leevendada vaid vaktsineerimine

Ta tuletas meelde, et nii nagu iga haiguse on ka koroona puhul mõistlikum ja odavam rakendada kõikvõimalikke ettevaatusabinõusid, kui võidelda haiguse ja selle tagajärgedega. „Kui ilmaprognoos ennustab vihma, võtavad ettenägelikud inimesed vihmavarjud kaasa. Need, kes seda ei tee, saavad märjaks," tõi Kariis võrdluseks, et koroona puhul on vaktsineerimine ainus efektiivne haiguse levikut piirav ja agressiivset haiguse kulgu ärahoidev meede.

"Vaktsineeritud inimene võib haigestuda, aga põeb haigust kergelt. Oluline on mõista, et vaktsineerimise eesmärk on kaitsta ennast ja teisi. Ainult raskemad COVID-haigusjuhud on tõstnud haiglate koormust ja põhjustanud tavapärase ravitegevuse piiranguid, edasilükkamist või sootuks ärajäämist," ütles ta.

Vaktsineerida ei ole tema sõnul ka täna hilja. On tõenäoline, et sarnaselt grippi viirustega võib ka COVID-19 hooajaliseks probleemiks jääda. Haiguse leviku kontrollimise ainus viis on elanikkonna vaktsineerimine.

Kariisi sõnul on COVID-vastased vaktsiinid väga laialdaselt maailmas kasutatud ja osutunud suhteliselt efektiivseteks ja ohtuteks. Kogemus vaktsineerimise osas on positiivne, aga haiguse osas kogeme üha uusi tervisemuresid, mis on alanud koroonahaigusega.