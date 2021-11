Volikogu esimehe vahetamine läheb Kohtla-Järve linnale maksma üle 40 000 euro

Et Ivanova palk oli 4320 eurot, siis ulatub hüvitis ligemale 26 000 euroni. Lisaks saab ta hüvitist ka eelnevatel aastatel kasutamata puhkuse eest ning see ulatub üle 6000 euro. Koos sotsiaalmaksuga läheb Ivanova koguhüvitis Kohtla-Järve maksumaksjatele maksma üle 43 000 euro.

Ivanoval vedas, et viimaste kohalike valimiste tulemuste väljakuulutamine kaebuste tõttu venis. Kui tulemused oleks kinnitatud seitse päeva varem, oleks Ivanova staaž volikogu esimehena jäänud alla kaheksa aasta ja sel juhul saanuks ta arvestada vaid kolme kuupalga suuruse hüvitisega. Et nüüd jõudis ta olla ametis nädala võrra kauem kui kaheksa aastat, kasvab tema hüvitise suurus kahekordseks ehk kuue kuupalga suuruseks. Kohtla-Järve linnale tähendab see rohkem kui 17 000 euro suurust lisakulu.

Kohtla-Järve volikogu opositsiooniliidri Eduard Odinetsi hinnangul on Kohtla-Järvel volikogu esimehele palga maksmine toimunud alusetult. Volikogu on küll kinnitanud volikogu esimehe tasu, ent pole teinud otsust, et volikogu esimehe amet on palgaline, mistõttu kavatseb Odinets hüvitise maksmise vastu seista.