VIDEO ⟩ Amet avastas Ida-Virumaal ligemale saja koeraga kutsikavabriku

Amet teatas reede õhtul sotsiaalmeedias, et on asunud koos oma partneritega koeri ära viima. "Kahjuks on Eestis endiselt kutsikavabrikuid, kus neljajalgsete heaoluga on lood halvemast halvemad. Hetkel on Amet koos oma partneritega Ida-Virumaal ära võtmas ligi 100 koera. Loodetavasti ootab neid ees turvalisem ja hoolivam keskkond," teatas amet.