Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael ütles, et järgmisel teisipäeval toimuval istungil kutsub linnavalitsus Saltõkovi OSK Grupi nõukogust tagasi. "On tõsi, et tal on katseaeg läbimata," ütles linnapea viidates sellele, et 2020. aasta detsembri lõpus jõustunud otsusega karistas kohus Saltõkovi Kohtla-Järve noortekeskuses toime pandud kelmuste ja ametialaste võltsimiste eest 2 aasta pikkuse vangistusega tingimisi.

Tema karistusest lahutati 8 kuud ja 10 päeva eeluurimise ajal vahi all veedetud aeg. Saltõkovile määrati ka kolme aasta pikkune katseaeg.

Nael tunnistas, et selline olukord, kus linnavalitsus määras kohtulikku karistust kandva inimese linnale kuuluva ettevõtte nõukogu liikmeks, on kehv. Ta lisas, et Saltõkov ise avaldas soovi nõukogust lahkuda pärast seda, kui Põhjarannik oli sellest kolmapäeva õhtul kirjutanud.

Lisaks moraalsele vastuolule oli Saltõkovi määramine nõukogu liikmeks vastuolus ka seadusega, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt ei tohi linnale kuuluva äriühingu juhtorgani liikmeks olla isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest.

Kes saab Saltõkovi asemel uueks OSK Grupi nõukogu liikmeks, ei osanud Toomas Nael reedel öelda.

Linnapea ei osanud ka selgitada, kuidas sai juhtuda selline lugu, kus kuueliikmeline linnavalitsus määrab kohtulikku karistust kandva inimese linnale kuuluva ettevõtte nõukogu liikmeks. "Ma ise sellist ettepanekut ei teinud. Ma ei tea, kes seda tegi. Küsisin istungil selle eelnõu kohta, kas kõik on nõus ja kas kandidaatide kohta on küsimusi, keegi ei olnud vastu," rääkis ta märkides, et ta ise Saltõkovi ei tundnud, aga eeldas, et teised linnavalitsuse liikmed teavad teda.

Nael lisas, et ei teadnud isegi seda, et see nõukogu liikme koht on tasuline. "Mul on praegu sisseelamise aeg, ma pean paljusid asju lihtsalt rutiinselt ära tegema," sõnas ta.

Kui eelmisel aastal Kohtla-Järve linnavalitsusse tööle asunud Nael ei pruukinud Saltõkovi kohtuasjast teada, siis vähemalt kahe linnavalitsuse liikme, abilinnapea Ljudmila Jantšenko ja Riina Ivanova jaoks, ei saanud see üllatuseks olla. Esimene neist oli Saltõkovide vastu rahalise nõude esitamise ajal linnapea ja teine volikogu esimees.

2016. aastal toimus koguni Kohtla-Järve linnavolikogu erakorraline istung, kus saadikud otsustasid, et linn ei loobu Saltõkovide poolt linnale tekitatud kahju väljanõudmisest.

Kohtla-Järve linnale kuuluv enam kui miljoni euro suuruse aastakäibega Osaühing OSK Grupp on kommunaalmajandusega tegelev ettevõte, mille tegevust linnavalitsus doteerib.

Nii Saltõkovile kui ka teisele uuele OSK Grupi nõukogu liikmele, Keskerakonda kuuluvale saadikule Anton Dijevile, määras linnavalitsus eelmise aasta viimasel istungil nõukogu liikme igakuiseks tasuks 327 eurot ehk pool alampalka. 2025. aastani nõukogu liikmeks määratud Saltõkovi ja Dijevi kuutasu suureneb automaatselt koos alampalga kasvuga.