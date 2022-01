Katri Raigi valimisliidu fraktsioon Narva Tulevik ja erakonna Eesti 200 saadikud seavad Žavoronkovi taas volikogu esimehe kandidaadiks. Narva volikogus on 31 kohta ja 23. detsembril hääletas tema poolt 15 saadikut.

Žavoronkovi sõnul saab võimuliit praegu arvestada juba 18 saadiku toetusega, kuna neli keskfraktsiooni saadikut tulid nende poole üle. Samal ajal lahkus fraktsioonist Narva Tulevik Jana Kondrašova. Žavoronkovi sõnul on sellistel liikumistel kaalukas mõju, kuna volikogus on võimuliidul napp ülekaal ja otsustavaks võib taas saada ka üks hääl. "Milliseks kujuneb aga hääletustulemus, ei oska ma ennustada," andis ta mõista, et midagi kindlat veel pole.