VIDEO ja GALERII ⟩ Päiksesetõusul kerkis sinimustvalge lipumasti Valaste joa juures

Kaitseliidu Alutaguse maleva juhatuse liige Kalev Naur ütles, et ajal, mil Venemaa alustas sõda Ukraina vastu on Eesti kaitstud tugevamalt kui kunagi varem. "Aga selle eest me peame olema tänulikud ka nendele poliitikutele, kes tegi ainuõigeid otsuseid, et me astusime NATOsse ja Euroopa Liitu. Me tahame nagu ka kõik teised Euroopa rahvad olla vabad ja iseseisvad ja teha oma riigis seda, mida me ise tahame. Elagu vaba ja iseseisev Eesti! Elagu Eesti rahvas ja kõlagu see ilus eesti keel igavesti siin põhjarannikul!" ütles Naur.