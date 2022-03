Tiit Lillemets astus Keskerakonda

Lillemets ütles pärast valimisi, et ei oska veel öelda, kas astub Keskerakonda või mitte. "Vaatan natuke, millised on tulevikuplaanid, eks siis ole näha, kas lähen edasi sotsiaaldemokraatide või Keskerakonnaga või on veel mõni variant," ütles Lillemets, kelle kasuisa on Ida-Virumaa tuntud munitsipaalpoliitik ja kommunaalärimees Nikolai Ossipenko, kelle firmades on temalgi olnud osalus ja ta on kuulunud ka nende juhtkonda.