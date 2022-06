Ukraina toetuseks valmiv muusikavideo võetakse üles Viivikonnas

Eesti muusikutest koosnev meeskond tuleb juunis Ida-Virumaale, et salvestada siin Ukraina toetuseks valminud laulu "Stand With Me" (eesti keeles "Unelaul sõjaaja lastele") video. Võtteplatsina valiti välja Viivikonna, millel on pommirahe alla jäänud Ukraina linnade ja küladega väliselt väga palju sarnast.‎