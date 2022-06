"See, et objektil liikumist näha ei ole, ei tähenda, et ehitusprotsess seisma oleks jäänud," selgitas Toots. "Praegu koostavad ehitajad hoone karkassi tööprojekti. See on ehituses tavaline: niipea kui osa tööprojektist on valmis, asutakse seda ellu viima. Ees ootavad mullatööd, vundamendi rajamine."