Kliimaaktivistid pole õlitehase ehitust peatanud, kuid on muutnud selle kallimaks

MTÜ Loodusvõlu väitis kohtumenetluses, et õigusvastane on ka õlitehaste ja järeltöötluskompleksi rajamise ette näinud detailplaneering. Ringkonnakohus asus seisukohale, et õlitehase käitamisega ei ületata inimesele ohtlikuks hinnatud ühendite ja osakeste piirväärtust keskkonnas. Kaebaja poolt esile toodud võimalikud probleemid keskkonnamõjude hindamisel puudutavad õlitehase käitamisel, mitte ehitamisel avalduvaid mõjusid. Õlitehase käitamisest tingitud keskkonnamõjusid on kohtu meelest asjakohane hinnata tehase käitamiseks nõutava keskkonna kompleksloa taotlemisel.