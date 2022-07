Rada on nagu varemgi kaheksakujuline ning võidab see, kes läbib kõige rohkem ringe. Kas oma eesmärgi saavutamiseks tuleb võimalikult palju vastaste autosid kraavi rammida või hoopis kõikidest kakluskohtadest mööda hiilida, on iga võistleja taktika küsimus. Muidugi võib adrenaalitulvas kogu varem valmis mõeldud sõiduplaan taevasse lennata. Kokku peaks mõõtu võtma tulema ligi 80 võistlejat.