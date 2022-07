Elvast Kohtla-Järve eesti kooli juhiks tulev Tarmo Post: koolijuht peab olema kogukonna liige

Posti sõnul tekkis tal mõte kandideerida Järve kooli direktoriks kuu aega tagasi, kui luges uudist, et sellest saab riigikool. "Minule on oluline, et igas piirkonnas oleks võimalik saada head eestikeelset haridust, et kusagil ei oleks klaaslagesid ees," ütles ta.

Tarmo Post juhtis enne Elva gümnaasiumi etteotsa asumist Valga põhikooli. Seal õppis samuti palju vene emakeelega peredest lapsi. "Otsuse tegemisel langesid paljud asjad kokku. Mul on kooli identiteedi loomise kogemus ja Elvast uue koolihoone projekteerimise kogemus. Kindlasti on huvitav väljakutse ka Kohtla-Järvel uue koolimaja ehitamine," rääkis ta, lisades, et Järve kool on selle kodulehe ja kuuldud lugude põhjal väga tugev kool. "Olen vaimustuses, mida kool on seni teinud."