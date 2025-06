JUHTKIRI Hinnakem programmi, mitte õhupalli

Võib norida, et see sisaldab üsna palju sisutuid ja mitte millekski kohustavaid üldisi lubadusi ja loosungeid, aga sealt saab välja sõeluda ka üsna konkreetseid lubadusi. Kui seda kõike ei peaks ka saama eri põhjustel teoks teha, tasub hinnata sihtide seadmise julgust, kui need on siiski reaalsusega seotud ega ole mõeldud teadlikult valijate lollitamiseks.

Oma programmi esitamine ja plaanide põhjendamine näitab eelkõige lugupidavat suhtumist valijasse. Kui valimiskampaania keskendub põhiliselt vaid munitsipaalpoliitikute suurte plakatite ülespanemisele, selfide tegemisele nii üksi kui ka mõne kuulsuse kõrval, pastakate, õhupallide ja kommide jagamisele, siis näitab see pigem valija alahindamist ning poliitiku eputamishimu.

Loodetavasti innustab Restardi avakäik ka teisi volikogusse pürgijaid nii Kohtla-Järvel kui teistes linnades ja valdades lähiajal oma plaane ja lubadusi läbi mõtlema ning kirja panema. See on vajalik, et ka valijatel tekiks ettekujutus, mida kandideerijad sisuliselt tahavad korda saata.