Ida-Virumaal ootavad puhkajaid Eesti pikimad liivarannad

Üheks trumbiks on erinäolisus

Ida-Viru randade väärtus ei peitu mitte ainult nende pikkuses, vaid ka erinäolisuses. Maalilisi liivarandu leiab veel Liimalas ja Aas. Toila ranna omapäraks on lamedatest rannakividest vallid, mis lähevad üle liivaseks merepõhjaks. Udria rannas on äge loodus: ürgorg, liivakivipank ja võimas kivikülv.

Ida-Virumaal on võimalik ujuda ka kohas, kus kunagi vurasid võimsad kaevandusmasinad. Aidu tehismaastikul leiab eest kauni helesinise või rohelise värvusega veemaailma, nn Ida-Virumaa fjordid. Aidu veeseikluskeskuse teenindushoone juurde on rajatud välibassein. Samuti on Aidus kümneid kilomeetreid kanaleid, kus sõuda, aerutada ja veemotosporti harrastada. Lõbusõitjaid meelitab kohale Aidu veelauapark.

Kui palju maksab parkimine ja milliseid teenuseid randades pakutakse?

Narva-Jõesuu rand

Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30. septembrini tasuline. Parkimispiletite maksumus: 1 päev 5 eurot, 1 kuu 50 eurot. Hooaja parkimispilet 150 eurot.

Narva-Jõesuu rannas on vetelpääste, surfiklubi, mängu- ja palliplatsid ning liikumist hõlbustavad laudteed, aga ka mitmesugused kohvikud ja söögikohad, neist omanäolisem trammis avatud baar.

Peipsi järve rannad

Peipsi põhjakaldal on tasulised parklad Kauksis, Alajõel ja Vasknarvas. Parkimine on seal tasuline aasta ringi. Parkimistasu määr on 5 eurot päevas, kuupilet maksab 50 eurot ja hooaja neli järjestikust kuud (näiteks 01.05-31.08) 150 eurot.

Kuupileti ja hooajapileti saab osta SA Alutagusemaa kontorist Kauksi rannahoones või tellida meili teel info@alutagusemaa.ee. Alutaguse valla elanikud, kellel on Alutaguse valla kehtiv kodaniku kaart, on parkimistasust vabastatud. Täpsema info leiab Alutaguse valla lehelt.

Suvitajatele on teenused välja arendatud Kauksi rannas, kuhu on rajatud promenaad vaateplatvormide ja vaba aja veetmise võimalustega ning rannahoone, kus on toitlustus, spordivahendite laenutus, avalikuks kasutamiseks WCd ja pesuruumid. Kauksi rannas püsti pandud rendiautomaadist saab laenutada SUPi ehk aerusurfi laudu.

Toila rand

Toila rannas on parkimine tasuline mai algusest septembri lõpuni, tasuta saab auto jätta aleviku parklasse.

Toila ranna omapäraks on lamedatest rannakividest vallid. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Rannas on parkimise hind 5 eurot. Kogu suveperioodi vältel tagab vaba läbipääsu hooajapilet, mis maksab Toila vallas elavale inimesele 35 eurot. Kui elukoht on väljaspool Toila valda, on hooajapileti hind 50 eurot (pileti ostu vormi leiab Toila sadama FB-lehelt). Parkimissüsteem on automaatne ning tuvastab sõiduauto parkimisalale sisenemisel ja väljumisel.

Vald soodustab ranna ja sadama ala ettevõtlust sellega, et üle 40eurose arve puhul pääseb klient parkimistasust. See kehtib nii Mererestos kui Ranna Lounge'is, aga ka näiteks meresauna klientidele. Lisaks keha kinnitamisele ja saunatamisele saab rannas mängida rannavollet, kiikuda ning kasutada välijõusaali.

Narva Joaoru rand

Joaoru ranna juures on parkimine tasuta. Suplejatel hoiab silma peal vetelpääste. Rannahoones tegutseb restoran, jalgrataste ja spordivarustuse rent, on avalikud tualetid, duširuumid, hoiukapid. Kasutada saab võrkpalli- ja korvpalliväljakuid.